В Татарстане с начала года на нацпроекты направили 9,3 млрд рублей

В Татарстане по состоянию на 1 апреля расходы на реализацию национальных проектов составили 9,3 млрд руб., сообщила пресс-служба Минфина республики.

Исполнение достигло 17,2% от годовых назначений. Основные средства направлены на проекты «Семья» (3,9 млрд руб.), «Беспилотные авиационные системы» (2 млрд руб.), «Инфраструктура для жизни» (1,5 млрд руб.) и «Молодежь и дети» (1,1 млрд руб.).

Всего в 2026 году на реализацию 11 нацпроектов предусмотрено 53,8 млрд руб., из них 28,8 млрд руб. — федеральные средства и 25 млрд руб. — бюджет республики.

Анна Кайдалова