Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу после снятия ограничений

Аэропорты Сочи и Геленджика 13 апреля возобновили прием и отправку рейсов после отмены временных ограничений. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения действовали около часа и вводились для обеспечения безопасности полетов. В этот период воздушные гавани не принимали и не отправляли самолеты, что привело к корректировке расписания рейсов.

Также ограничения на использование воздушного пространства затронули работу аэропорта Краснодара. В настоящее время они сняты, воздушная гавань функционирует в штатном режиме, авиасообщение постепенно восстанавливается.

Ранее в ряде городов Краснодарского края, включая Новороссийск и Геленджик, объявлялась ракетная опасность, в населенных пунктах включались сирены. Жителям и гостям региона рекомендовали соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям оперативных служб. По данным регионального министерства ГО и ЧС, впоследствии сигнал был отменен.

На фоне происходящего в Краснодарском крае действуют ограничения на распространение информации, связанной с атаками беспилотных летательных аппаратов, а также работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Под запрет попадает публикация сведений о военных объектах, критической инфраструктуре и местах возможных происшествий.

За нарушение установленных требований предусмотрена административная ответственность. Власти призывают граждан сохранять спокойствие и ориентироваться на официальные источники информации.

