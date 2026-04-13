Андрей Кравченко рассказал о реализации проекта «Большая вода» в Новороссийске

В Новороссийске продолжаются работы по модернизации систем водоснабжения в рамках программы «Большая вода». Об этом заявил Андрей Кравченко, делясь итогами рабочего совещания с подчиненными.

В настоящее время на улице Магистральная в Новороссийске производится замена аварийной трубы на участке Троицкого группового водопровода. Мэр города подчеркнул, что процесс работ осложняется из-за проникновения грунтовых вод в зону проведения ремонта.

Грунтовые воды откачивают для выполнения земляных работ, и это приводит к разливу на проезжую часть. Андрей Кравченко назвал это вынужденной мерой, необходимой для обеспечения надежного водоснабжения в Южном и Центральном районах.

На рабочем совещании руководитель МУП «Водоканал» Дмитрий Волга озвучил, что сейчас в Новороссийске зафиксировано 48 утечек на сетях водоснабжения. Наибольшее количество порывов на сетях установлено в Восточном и Центральном районах. Андрей Кравченко отметил, что ситуация является «удручающей». Он поручил устранить утечки в кратчайшие сроки.

«Руководители, ответственные за реализацию соответствующих мероприятий, обязаны предоставить конкретные результаты. Отклонение от установленных сроков и их переносы недопустимы»,— подчеркнул мэр Новороссийска.

София Моисеенко