В Ярославле владельцам НТО разрешат увеличить площадь и сменить специализацию

Мэрия Ярославля намерена разрешить владельцам нестационарных торговых объектов (НТО), которые заключили договор на аукционах и продлили свои договоры, увеличить площадь размещения или изменить специализацию. Проект решения будет рассмотрен на заседании муниципалитета 15 апреля.

Ранее на профильной комиссии депутаты уже поддержали данное предложение. Как поясняла начальник управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Варвара Моисеева, увеличение площади (до 300 кв. м) или смена специализации будет закреплено допсоглашением. Его заключение возможно при соблюдении норм и правил при размещении НТО и после внесения изменений в Схему размещения НТО на территории города.

Размер дополнительной оплаты будет определен как разница между ценой, рассчитанной по установленной методике на дату допсоглашения, и ценой, указанной в договоре.

«Проект позволит обеспечить дополнительные поступления денежных средств в бюджет города, повысить мобильность малого бизнеса и поможет быстрее адаптироваться предпринимателям в условиях меняющегося рынка»,— подчеркнула госпожа Моисеева.

Алла Чижова