В Ростове-на-Дону завершился отопительный сезон

В Ростове-на-Дону в понедельник, 13 апреля, официально завершился отопительный сезон. Соответствующее постановление главы города Александра Скрябина опубликовано на портале городской администрации.

Согласно документу, теплоснабжающим и теплосетевым организациям необходимо перевести системы в летний режим работы. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что на майских праздниках в Ростове-на-Дону не станут отключать горячую воду. Такие меры в рамках подготовки к следующему отопительному сезону не запланированы.

