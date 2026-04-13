В аэропортах Сочи и Геленджика временно приостановили полеты из-за ограничений

В аэропортах Сочи и Геленджика введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом 13 апреля сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

По данным ведомства, оба аэропорта черноморского побережья Краснодарского края временно не обслуживают рейсы на вылет и прилет. Меры носят технический характер и направлены на обеспечение безопасности полетов.

В официальном сообщении отмечается, что ограничения введены одновременно в двух воздушных гаванях региона. Пассажирам и авиакомпаниям рекомендовано учитывать изменения в расписании и уточнять статус рейсов у перевозчиков.

Ранее в течение дня в ряде городов побережья, включая Новороссийск и Геленджик, объявлялся сигнал ракетной опасности. Жителям и туристам рекомендовали соблюдать меры предосторожности и следовать официальным инструкциям.

Также сообщалось о работе систем противовоздушной обороны в регионе. По данным Минобороны, в период с 8:00 до 14:00 над территорией России, включая акваторию Черного моря, было уничтожено 67 беспилотных летательных аппаратов.

В Краснодарском крае усилили требования к освещению деятельности ПВО и итогов атак. Глава региона Вениамин Кондратьев утвердил указ, которым вводится запрет на видеосъемку и обнародование сведений о работе сил противовоздушной обороны, военных и критически важных инфраструктурных объектах.

За несоблюдение новых норм предусмотрена административная ответственность. Размер штрафа для граждан составляет от 1 до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб. При повторном нарушении меры ответственности ужесточаются, однако конкретные суммы штрафов за вторичные инциденты в указе не детализируются.