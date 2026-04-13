Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске и Геленджике отменили ракетную опасность

Режим ракетной опасности отменен в Новороссийске и Геленджике, об этом сообщили главы муниципалитетов.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Тревога в связи с ракетной опасностью была введена днем 13 апреля. Сигнал сняли почти спустя час после объявления. В настоящее время жителям опасность не угрожает, заявил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Ранее в связи с обеспечением мер безопасности были введены временные ограничения на работу аэропорта в Геленджике. По информации Росавиации, сейчас воздушная гавань осуществляет полеты в штатном режиме.

София Моисеенко

