В Новороссийске и Геленджике отменили ракетную опасность
Режим ракетной опасности отменен в Новороссийске и Геленджике, об этом сообщили главы муниципалитетов.
Тревога в связи с ракетной опасностью была введена днем 13 апреля. Сигнал сняли почти спустя час после объявления. В настоящее время жителям опасность не угрожает, заявил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.
Ранее в связи с обеспечением мер безопасности были введены временные ограничения на работу аэропорта в Геленджике. По информации Росавиации, сейчас воздушная гавань осуществляет полеты в штатном режиме.