В Самарской области в поселке, оставшемся без электричества, запустили генераторы

Генераторы запущены в качестве резервного источника электроэнергии в поселке Журавли в Самарской области, где ранее отключилось электричество. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Из-за аварийного отключения электроэнергии без света в поселке Журавли в воскресенье, 12 апреля, остались 170 частных жилых домов и одна школа.

Сроки восстановления электроснабжения не называются. Прокуратура держит ситуацию на контроле. В поселке Журавли Волжского района Самарской области проживают 742 человека.

