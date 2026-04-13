В аэропортах Сочи и Геленджика ограничили прием и отправку воздушных судов

В аэропортах Сочи и Геленджика временно ограничены операции по приему и выпуску воздушных судов. Об этом 13 апреля сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ограничения введены одновременно в двух аэропортах черноморского побережья Краснодарского края. В результате воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Мера введена в целях обеспечения безопасности полетов.

Пассажирам рекомендовано уточнять актуальный статус рейсов у авиакомпаний, поскольку возможны изменения в расписании и задержки.

Ранее в регионе фиксировались сообщения о ракетной опасности в Новороссийске и Геленджике. Жителям и гостям прибрежных территорий было рекомендовано соблюдать меры безопасности и ориентироваться на официальные источники информации.

По информации Минобороны, в течение дня средствами ПВО было уничтожено 67 беспилотных летательных аппаратов над различными регионами России, включая акваторию Черного моря.

Власти Краснодарского края ужесточили правила информирования о работе ПВО и последствиях атак. Губернатор Вениамин Кондратьев подписал указ о запрете съемки и публикации данных о действиях противовоздушной обороны, военных объектах и объектах критической инфраструктуры.

Документ запрещает распространение информации о местах падения беспилотников и районах поражения объектов. Под запрет попадают сведения о дислокации подразделений Министерства обороны, ФСБ, ФСО и Росгвардии на территории края.

За нарушение установлена административная ответственность. Штраф для граждан — от 1 до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 30 тыс. руб., для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб. При повторном нарушении санкции ужесточаются, конкретные размеры штрафов в документе не указаны.

Мария Удовик