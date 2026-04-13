Квота на иностранных работников в Татарстане выросла до 15,6 тыс. человек

В Татарстане квота на привлечение иностранных работников за год выросла с 11,5 тыс. до 15,6 тыс. человек. Об этом сообщает РБК Татарстан со ссылкой на замминистра труда республики Кларц Тазетдинову.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

В 2024 году этот показатель составлял 1,5 тыс., в 2023-м — 1,1 тыс. человек.

По данным ведомства, в республике работают порядка 50 тыс. мигрантов (2,4% рабочей силы). Основная их часть — граждане Узбекистана (52%) и Таджикистана (23%).

В этом году в республике доля на привлечение иностранцев в управлении недвижимостью составляет до 70%, в строительстве — до 50%, в сельском хозяйстве и лесоводстве — до 40%.

Ранее сообщалось, что экономике Татарстана в ближайшие семь лет потребуется 84 тыс. специалистов.

Анна Кайдалова