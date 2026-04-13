Гендиректор санатория в Ессентуках осужден за мошенничество на 18 млн рублей

Суд в Ессентуках приговорил генерального директора одного из местных санаториев к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Мужчина получил также штраф в 250 тысяч рублей за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратура города поддержала обвинение, и приговор пока не вступил в законную силу.

В начале 2019 года гендиректор убедил совет директоров, что малый спальный корпус и девять зданий производственно-складского назначения стоят в аварийном состоянии и нерентабельны в использовании. Он организовал продажу этого имущества по заниженной цене юридическому лицу, которым управляла его знакомая. Рыночная стоимость активов превышала указанную в сделке в разы, что прокуратура квалифицировала как прямой ущерб.

Двадцать процентов уставного капитала санатория принадлежит Ставропольскому краю, поэтому бюджет региона потерял более 3 млн руб. Сам санаторий недополучил свыше 15 млн руб., итого общий ущерб составил около 18 млн руб. Гендиректор не признал вину, но суд учел позицию прокурора и назначил реальный срок. Подсудимый полностью возместил ущерб бюджету края, хотя санаторий пока ждет компенсации.

Ранее, в феврале 2026 года прокуратура раскрыла хищение 165 млн руб. в четырех учреждениях региона через поддельные медицинские карты и перечисления от ФОМС. В 2025 году Генпрокуратура взыскивала жилой дом в Кисловодске стоимостью 1,5 млрд руб., незаконно отобранный у санатория «Красные камни». Эти случаи показывают системные проблемы с управлением курортной недвижимостью в Ставропольском крае, где частые сделки по заниженным ценам бьют по региональному и федеральному бюджету.

Прокуратура не раскрыла, вернулось ли имущество или его эквивалент санаторию, но возмещение 3 млн руб. бюджету говорит о частичном восстановлении справедливости. Приговор может обжаловать любая сторона.

Станислав Маслаков