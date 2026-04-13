На благоустройство Курска в 2026 году выделили 175 млн рублей

В Курске на благоустройство общественных территорий из всех уровней бюджета в 2026 году было выделено 174,6 млн руб. Об этом сообщил мэр Евгений Маслов на заседании облправительства.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Работы будут проходить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На выделенные средства, в частности, планируется благоустроить два сквера в Курске — по улице Студенческой (52,95 млн руб.) и сквер «Пеликан» (17,17 млн руб.). Объекты были выбраны по итогам всероссийского голосования жителей. Сейчас проходит заключение контрактов.

Также власти рассчитывают привести в порядок 22 двора — на эти цели выделено 103,67 млн руб. По словам господина Маслова, соответствующие договоры с подрядчиками уже заключены.

В конце декабря 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что подрядчик благоустройства участка возле ТЦ «Куряночка» в Курске — ООО «Спецрегионгарант» Романа Сергеева заплатит штраф за нарушение срока выполнения работ.

Егор Якимов