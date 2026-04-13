Экс-главу комитета по госзаказу Петербурга Толстых перевели из СИЗО под подписку

Бывший председатель комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Денис Толстых освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Он содержался в СИЗО с февраля 2026 года в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Срок ареста истекал 15 апреля, пишет «Фонтанка».

Толстых был задержан в аэропорту Пулково, когда, по данным правоохранительных органов, пытался покинуть город. Следствие полагает, что он выступал организатором схемы, позволявшей отдельным компаниям получать преимущество при проведении госзакупок в 2024 году.

Речь идет о контрактах на капитальный ремонт поликлиники №88 в Кировском районе, а также на обслуживание систем безопасности в учреждениях Московского района.

Матвей Николаев