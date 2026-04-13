В Дагестане отменили пригородные поезда после сообщения о восстановлении движения

Северо-Кавказская железная дорога скорректировала график пригородных поездов на участке Дербент—Граница 2454 км в Дагестане. Об этом она сообщила через свой официальный Telegram-канал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

Пассажиры не увидят два рейса 14 и 15 апреля: поезд №6808 уходит из Дербента в 13:33 и прибывает на конечную в 14:59, а обратный №6807 стартует с Границы 2454 км в 15:14, добираясь до Дербента к 16:51. Служба СКЖД проводит восстановительные работы именно на этом направлении, что вынудило отменить эти электрички.

Причина отмены кроется в технических нуждах, как заявили в пресс-службе дороги и подтвердили в Минтрансе Дагестана. Участок Граница 2454 км расположен в Магарамкентском районе, где железная дорога часто страдает от стихий: в начале апреля ливни и подтопления уже парализовали движение.

1 апреля обрушился мост на перегоне Берикей—Каякент, СКЖД тогда отменила два вечерних рейса Дербент—Махачкала 2 апреля и семь поездов 3 апреля по маршрутам Махачкала—Хасавюрт, Махачкала—Дербент и обратно. К 4 апреля наводнение вынудило убрать 12 электричек между Махачкалой и Дербентом — четыре из Дербента в Махачкалу (№№6697, 6683, 6693, 6699), два в Хасавюрт (№6691, 6685), пять из Махачкалы в Дербент (№№6696, 6698, 6684, 6690, 6688) и один из Хасавюрта (№6606). 5 апреля подтопило полотно Дербент—Граница, ушли №6826 и №6827. 6 апреля непогода оставила без трех поездов, включая №6808 и №6807, плюс №6680 Махачкала—Дербент.

С 1 по 6 апреля СКЖД отменила десятки рейсов из-за осадков и разрушений. Минтранс 6 апреля зафиксировал 13 отмененных электричек в республике. Работы на Берикей—Каякент продолжаются, теперь затронули южный участок до границы. С 14 по 16 апреля другие поезда на Дербент—Границу пойдут по спецграфику — полный список есть на сайтах РЖД, Северо-Кавказпригород и в приложении «РЖД Пассажирам». Пассажиры из Магарамкента и Дербента рискуют опоздать на пересадки или работу, ведь маршрут обслуживает местных жителей и туристов у Каспия.

Ранее сообщалось, что в Дагестане полностью возобновили движение пригородных поездов на всех участках железной дороги, поврежденных в результате паводка в конце марта 2026 года. В пресс-службе правительства республики заявили, что железнодорожное сообщение полностью восстановлено.

Станислав Маслаков