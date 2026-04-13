Два человека пострадали при столкновении легковушки с автобусом в Ижевске

Легковой автомобиль «Датсун» врезался в маршрутный автобус в Ижевске. В происшествии пострадали 20-летний водитель легковушки и его 23-летний пассажир: молодые люди госпитализированы. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Удмуртии. Авария произошла вечером 11 апреля около 22:00 часов на улице 10 лет Октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Следующая фотография 1 / 2 Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии Фото: 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии

Водитель автомобиля «Датсун» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди автобусом «МАЗ» под управлением 64-летнего водителя. В общественном транспорте находилось 12 пассажиров, никто не пострадал.