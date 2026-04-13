Владимир Путин объявил благодарность Сергею Реутову

Председатель совета директоров «Сибирской Промышленной Группы» (СПГ) Сергей Реутов удостоен благодарности президента РФ за многолетнюю добросовестную работу. Соответствующее распоряжение от 9 апреля (№ 113-РП) опубликовано на официальном портале правовой информации.

Фото: предоставлено СПГ

В Удмуртии в структуру холдинга СПГ входят три предприятия: завод «БУММАШ», «ПромИнтех» и «Ижевский завод изоляции». В настоящее время предприятия группы продолжают масштабное обновление производственных мощностей. В частности, на заводе «БУММАШ» реализуется программа модернизации кузнечно-прессового цеха.