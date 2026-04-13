Пассажирка отсудила у аэропорта Сочи компенсацию в 700 тысяч за падение с ребенком

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел гражданское дело по иску жительницы города к аэропорту Сочи о взыскании материального ущерба, компенсации морального вреда и штрафных санкций. Поводом для обращения в суд стал инцидент, произошедший летом 2025 года в зоне предполетного досмотра.

Как следует из материалов дела, фигурантка дела из Нижнего Тагила вместе с ребенком поскользнулась на мокром напольном покрытии в терминале аэропорта Сочи при следовании к зоне ожидания. В результате падения ребенок получил ушиб грудной клетки, у самой пассажирки диагностирована травма позвоночника.

После возвращения домой пострадавшая обратилась в суд, потребовав компенсацию расходов на лечение, компенсацию морального вреда и штраф. Представители аэропорта и подрядной организации возражали против удовлетворения иска, указывая на отсутствие, по их мнению, доказанной причинно-следственной связи между состоянием покрытия и полученными травмами.

Суд, исследовав представленные доказательства, пришел к выводу, что падение произошло вследствие ненадлежащего содержания напольного покрытия в зоне обслуживания пассажиров. Также было отмечено, что ответчик не представил доказательств, подтверждающих отсутствие вины.

С учетом обстоятельств дела суд постановил взыскать в пользу истицы компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. руб., штраф в 80 тыс. руб. и материальный ущерб в размере 1,1 тыс. руб. В пользу ребенка дополнительно присуждена компенсация морального вреда в размере 100 тыс. руб. и штраф в 20 тыс. руб.

Решение суда в законную силу пока не вступило.

Мария Удовик