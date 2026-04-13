Экс-главу обанкроченной «УльяновскФармации» снова обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Железнодорожного района г. Ульяновска направила в суд уголовное дело по обвинению группы бывших руководителей АО «УльяновскФармация» в хищении более 3,3 млн руб., сообщила ы понедельник прокуратура Ульяновской области.

Ведомство отмечает, что бывшего гендиректора АО «УльяновскФармация» 66-летнюю Ольгу Кузнецову и бывшего руководителя отдела кадров компании 61-летнюю Ларису Маркову обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Как установлено следствием, Ольга Кузнецова и Лариса Маркова в период с апреля 2015 года по октябрь 2018 года «организовали фиктивное трудоустройство ряда работников, заработной платой которых распоряжались по собственному усмотрению», при этом инициатором такой схемы хищения денежных средств была, по мнению следствия, сама Ольга Кузнецова. Незаконные действия руководителей «УльяновскФармации» повлекли причинение компании ущерба на сумму более 3,3 млн руб. Всего, по данным следствия, фиктивно были трудоустроены восемь человек, средства им перечислялись на банковские карты, заведенные на фиктивных сотрудников. Наличные денежные средства главный бухгалтер передавала Ларисе Марковой, а та относила их Ольге Кузнецовой. Подписи в ведомости в таких случаях подделывались.

АО «УльяновскФармация» было создано на базе областного государственного унитарного предприятия «Фармация» со 100% акций в собственности Ульяновской области. Ольга Кузнецова прибыла в Ульяновск из Самары и возглавила «УльяновскФармацию» в 2014 году. До этого она около 25 лет занимала руководящие должности в ОАО «Фармбокс» — одном из крупнейших (в то время) фармацевтических предприятий Самарской области, которое принадлежало четырем физлицам и было ликвидировано в 2020 году. АО «УльяновскФармация» в июле 2020 года, после того как было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при закупке лекарств, по заявлению регионального агентства госимущества и ряда компаний было объявлено банкротом, в отношении компании введено конкурсное производство.

В январе 2021 года Ольга Кузнецова за соучастие в мошенничестве при закупке лекарств была приговорена трем с половиной годам лишения свободы условно со штрафом 700 тыс. руб.

По новому уголовному делу Ольга Кузнецова вину не признала. Ее адвокат Владимир Сафронов (Самара) пояснил, что его подзащитная «поясняла следствию, что ее оговаривают», а сама она была не в курсе махинаций и «не могла владеть информацией обо всех сотрудниках компании, в которой работает тысяча человек».

Сергей Титов, Ульяновск