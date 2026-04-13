Минспорта Удмуртии опровергло риск утраты спортшколами статуса олимпийских

Спортивные школы олимпийского резерва (СШОР) Удмуртии не рискуют потерять статуса олимпийских, поскольку соблюдаются все условия для этого, заявили в минспорта республики по запросу «Ъ-Удмуртия».

В начале марта на такую вероятность указал Государственный контрольный комитет (ГКК) республики, сославшись на невыполнение руководством СШОР по биатлону и велоспорту Федеральных стандартов спортподготовки.

«На данный момент в республике 14 СШОР. На сегодняшний день отсутствуют риски утраты статуса “олимпийский”, так как названными спортивными школами выполняются условия для присвоения статуса»,— подчеркнули в минспорта.

Кроме того, в ГКК заявили о дефиците тренеров в учреждениях до 40% от штата. «Нехватки тренеров в СШОР в Удмуртии нет. Отток тренеров из спортивных школ в большей мере связан с миграцией трудоспособного населения в более высокооплачиваемые отрасли»,— ответили в профильном ведомстве. В частности, для решение этой проблемы планируется привлечь 18 тренеров по федеральной программе «Земский тренер».

«Ежегодно минспорта формирует необходимую потребность в денежных средствах, необходимых для обеспечения спортивной подготовки всем необходимым в полном объеме, и направляет в минфин Удмуртии. Также привлекаются федеральные субсидии и внебюджетные источники на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки»,— ответили в минспорта.

Напомним, по данным ГКК, при расчете объемов субсидий СШОР в 2025 году использовались утратившие силу еще в 2022 году нормативные затраты. Фактически, считают в Госконтроле, школы получили в 3,5—7 раз меньше расчетной потребности.