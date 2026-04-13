Ярославская область вошла в топ-10 регионов России по закупке лифтов

Ярославская область вошла в топ-10 российских регионов по объемам закупок лифтов на замену по программе капремонта в январе – марте 2026 года. Соответствующие данные Российского лифтового объединения опубликовал «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Область заняла 7-е место. За прошедшие месяцы текущего года объем закупленного оборудования составил 76 штук, было потрачено 317,2 млн руб. На первом месте в топе — Смоленская область, где закупили 555 лифтов, на втором — Краснодарский край (192), на третьем — Хабаровский край (177).

В настоящее время в России функционирует около 600 тыс. лифтов, из которых 100 тыс. к 2030 году будут требовать замены в связи с превышением срока службы в 25 лет. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославский фонд капремонта в ближайшие три года планирует отремонтировать 157 лифтов в домах, которые накапливают средства на едином счете регоператора (в «общем котле»). Ремонты пройдут в 56 домах и будут оплачиваться совместно со средствами областного бюджета. В многоквартирных домах на спецсчетах нужно заменить 2,2 тыс. лифтов.

Алла Чижова