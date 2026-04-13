Дело главы СК «Автодор» вернут в Москву для изменения подсудности

Советский районный суд Казани решил направить материалы дела главы СК «Автодор» Рамиля Шайдуллина в Верховный суд России для изменения подсудности. Об этом сообщили в пресс-службе Советского суда.

Рамиля Шайдуллина задержали 21 октября 2025 года в Казани. Его арестовали по обвинению в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По данным «Ъ Волга-Урал», обвинение связано с исполнением контрактов по строительству участков на трассе М-12.

Рамиль Шайдуллин является уроженцем Казани. В 2020 году он возглавил ООО «СК "Автодор"» в Москве. Организация является дочерней структурой госкомпании «Автодор».

Анна Кайдалова