В Перми будут судить организаторов незаконной миграции

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительные заключения по уголовным делам жительниц Москвы и Тулы. Они обвиняются в создании преступного сообщества и организации незаконной миграции. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По версии следствия, в 2021 году жительница Москвы совместно с другими лицами организовала преступное сообщество, в которое вовлекла не менее 12 человек, в том числе жительницу Тулы. Соучастники за денежное вознаграждение проводили прием экзаменов у иностранцев на знание русского языка и истории России, обеспечивая при этом положительный результат итогового тестирования. Это позволяло мигрантам получать патент, вид на жительство, разрешение на временное проживание и гражданство России.

С двумя обвиняемыми прокурором заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.