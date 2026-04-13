В Новороссийске включили сирены, объявлена ракетная опасность

На территории Новороссийска объявлена ракетная опасность. Об этом заявил мэр города Андрей Кравченко днем 13 апреля.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В Новороссийске включили системы оповещения населения. Жителей призывают укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. В случае, если тревога застала на улице, необходимо переместиться в цоколь ближайшего здания, на подземную парковку или в подземный переход.

Для укрытий не подходят открытие местности, участки под стенами домов и магазинов, а также места под автотехникой. Андрей Кравченко напомнил новороссийцам о запрете на съемку и публикацию материалов с отражением атаки средствами ПВО.

София Моисеенко