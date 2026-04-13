Суд оставил в силе приговор экс-замминистра сельского хозяйства Ставрополья

Ставропольский краевой суд отклонил апелляцию защиты и подтвердил приговор бывшему заместителю министра сельского хозяйства Ставропольского края Виктору Фетисову, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

Суд первой инстанции — Ленинский районный суд Ставрополя — в декабре 2025 года приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Виктор Фетисов лишился права занимать государственные и муниципальные должности на два года, а приговор теперь вступил в законную силу.

Виктор Фетисов превысил должностные полномочия по ч. 3 ст. 286 УК РФ, когда в 2025 году одобрил грант в 8,4 млн руб. для главы крестьянско-фермерского хозяйства в Степновском муниципалитете. Чиновник подписал разрешение на перечисление средств якобы для развития фермы и покупки коровника, хотя знал: мать фермера уже приобрела это здание ранее с использованием господдержки. За содействие Фетисов рассчитывал получить 5% от суммы гранта — 420 тыс. руб.

Бюджет края понес ущерб на полную сумму гранта — 8,4 млн руб., поскольку ферма так и не появилась, а деньги ушли на личные нужды фермера. Прокуратура края удовлетворила гражданский иск министерства сельского хозяйства: суд обязал Виктора Фетисова вернуть 8,4 млн руб. Пресс-служба УФСБ по Ставрополью подтвердила, что следствие доказало умысел чиновника.

Ранее, в том же 2025, году расследовали аналогичные нарушения с грантами на сельхозтехнику, где экс-чиновники получили по восемь лет. Региональные власти усилили контроль за распределением господдержки фермерам после подобных инцидентов.

