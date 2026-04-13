Прибыль ростовской авиакомпании «Азимут» упала на 30% в 2025 году

Чистая прибыль ростовской авиакомпании «Азимут» сократилась на 30% до 503,6 млн руб. в 2025 году, а выручка снизилась на 5% до 27,7 млрд руб. Соответствующая бухгалтерская отчетность на портале ФНС России.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Годом ранее чистая прибыль компании составляла 730,9 млн руб., а выручка — 29,1 млрд рублей. За три года убыток авиаперевозчика вырос в два раза — с 1,8 млрд до 3,6 млрд руб.

Согласно данным портала проверки контрагентов, АО «Авиакомпания Азимут» основана в сентябре 2014 года и зарегистрирована в Ростове-на-Дону. Компания работает на рынке регулярных пассажирских авиаперевозок. Юридическая активность характеризуется высокой вовлеченностью в судебные процессы. Всего зафиксировано 53 арбитражных дела на общую сумму около 1,2 млрд руб., при этом компания чаще выступала ответчиком (29 дел), чем истцом (21 дело).

Константин Соловьев

