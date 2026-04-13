Бывшего замглавы завода «Янтарь» в Калининграде отправили в колонию за срыв гособоронзаказа
В Калининграде бывшего заместителя генерального директора верфи «Янтарь» Павла Носика и его подельника Вячеслава Курмыза приговорили к четырем годам колонии по делу о хищении более 14 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа по поставке металлических изделий. Суд установил, что обвиняемые изготовили заведомо ложные документы о цене товара, сообщает Telegram-канал главного следственного управления СК России.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
«В результате преступления условия контракта выполнены не были, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере»,— рассказали следователи.
Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 14,3 млн рублей.