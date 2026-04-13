В хуторе Дюрсо под Новороссийском ограничат движение транспорта 25 апреля в связи с проведением первого этапа кубка города по ралли-спринту. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации.

Согласно постановлению, дорогу на участке от улицы Приморской до базы отдыха «Голубая Волна» перекроют с 10:00 до 17:00 для проведения соревнований. Пропуск транспорта будет осуществляться каждые 40 минут.

Второй этап кубка Новороссийска состоится 24 мая, в связи с чем движение транспорта будет ограничено с 08:00 до 17:00 на проспекте Ленина, на участке от памятника «Самолет» до улицы Молодежная.

София Моисеенко