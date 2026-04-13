УФАС уличило «Бургер Кинг» в недостоверной рекламе из-за «черного» воппера в Петербурге
Санкт-Петербургское управление ФАС выявило признаки нарушения антимонопольного законодательства в действиях ООО «Бургер Рус» — оператора сети «Бургер Кинг». Поводом стала акция с комбо-набором «Король и Шут».
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Как сообщили в ведомстве, с жалобой обратился потребитель, который обратил внимание на рекламу «нового воппера КиШ на черной-черной булочке». Однако при заказе выяснилось, что бургер с черной булочкой доступен не во всех ресторанах.
В ходе проверки УФАС установило, что наличие этого компонента зависит от конкретной точки. При этом информация о возможных различиях в составе набора в рекламе отсутствовала.
В антимонопольном органе сочли, что подобные сведения вводят потребителей в заблуждение и не соответствуют действительности. В результате компании выдали предупреждение.
«До 25 мая обществу необходимо разместить достоверную информацию о своих комбо-наборах», — заключили в ведомстве.