В Таганроге эвакуировали шестерых человек из горящего дома

В Таганроге ликвидировали возгорание в одноэтажном многоквартирном доме по улице Газовой, 25. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 11:48. Площадь возгорания составила 150 кв. м. В 12:49 пожар локализовали, а в 13:00 полностью ликвидировали. В тушении задействовали 16 человек и четыре автоцистерны. Огнеборцы спасли одного человека и эвакуировали пятерых жильцов.

Константин Соловьев