Число юрлиц с долгами по налогам в Нижнем Новгороде увеличилось на четверть

Количество предпринимателей и организаций с налоговой задолженностью в 2025 году увеличилось на 27,5% в годовом выражении — до 3,7 тыс. Об этом директор департамента экономического развития администрации Нижнего Новгорода Елена Антонова сообщила на заседании профильной комиссии городской думы.

В 2025 году задолженность по налогам в Нижнем Новгороде удалось сократить с 2,4 млрд руб. до 1,4 млрд руб., подсчитала госпожа Антонова. С учетом системы распределения налогов в муниципальный бюджет поступило 124 млн руб. Из общей суммы НДФЛ составил 62 млн руб., выплаты по упрощенной системе налогообложения — 46 млн руб., земельный налог — 15,5 млн руб.

Ситуацию с налоговой задолженностью чиновница назвала волатильной: число должников может меняться с учетом сроков закрытия финансового года в разных организациях, расчетов с контрагентами и погашения дебиторской и кредиторской задолженности. По итогам первого квартала число должников может снизиться, добавила Елена Антонова.

Владимир Зубарев