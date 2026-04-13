Турецкая компания пытается взыскать с фирмы из Новочеркасска $390 тысяч

Арбитражный суд Ростовской области оставил без движения исковое заявление турецкой компании к новочеркасской компании «Форте Пром Стил Гмбх» о взыскании задолженности. Соответствующее решение опубликовано в картотеке суда.

Турецкая фирма Art Teknik Iklimlendirme Ve Otomotiv A.S потребовала, как следует из постановления, взыскать задолженность по оплате поставленного товара. Долг по контракту от 28 октября 2024 года составляет $294 тыс. Кроме того, турецкая фирма намерена взыскать дополнительную задолженность на сумму более $87 тыс., а также проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 13 октября 2025 года по 16 марта 2026 года в размере $9 тыс.

Однако суд установил, что заявление подано с нарушением. В частности, иностранная организация не предоставила доказательства, подтверждающие их юридический статус и право на ведение предпринимательской деятельности. Отмечается, что фирме требуются предоставить документы от компетентного органа иностранного государства с актуальной информацией, надлежащим образом легализованные или апостилированные, а также заверенный перевод на русский язык.

Арбитражный суд предложил заявителю до устранить выявленные нарушения, представив все необходимые документы о юридическом статусе компании.

По данным портала проверки контрагентов rusprofile, ООО «Форте Пром Стил ГМБХ» работает с 2018 года, зарегистрировано в Новочеркасске. Компания занимается производством радиаторов. В 2024 году выручка ООО составила 3,82 млрд руб., что на 22,7% выше уровня 2023 года. Чистая прибыль выросла на 55,6% и достигла 140 млн руб. Несмотря на рост, финансовая модель компании характеризуется высокой зависимостью от заемных средств: коэффициент автономии составляет 0,16, а обеспеченность собственными средствами отрицательна (-0,59).

Константин Соловьев