Как сэкономить расход топлива

Сэкономить топливо можно, оптимизируя время прогрева двигателя — не менее двух минут, но не более пяти. Спокойная манера езды может сохранить от 5% до 15% топлива за счет поддержания стабильной скорости, выбора оптимальной дистанции (чтобы реже пользоваться тормозом) и раннего переключения на повышенные передачи, удерживая обороты двигателя в экономичном диапазоне 1800–2500 об/мин. Резкие ускорения и торможения, агрессивные маневры не только повышают аппетит машины, но и быстрей изнашивают ходовую часть и двигатель — это не помогает сэкономить.

Корпоративный тренер по продукту автозапчастей MARSHALL Сергей Клейменов

Корпоративный тренер по продукту автозапчастей MARSHALL Сергей Клейменов

Чаще меняйте воздушный фильтр, особенно в дизелях — грязный фильтр препятствует прохождению воздуха, увеличивает насосные потери и снижает коэффициент наполнения, который влияет на мощность и экономичность мотора. Старайтесь не открывать окна во время движения, так как это увеличивает аэродинамическое сопротивление и расход топлива. Багажник или поперечины на крыше автомобиля не только создают акустический дискомфорт на скоростях свыше 80 км/ч, но также серьезно увеличивают расход топлива пропорционально квадрату скорости — рекомендуется снимать их сразу после использования.

Да, чуть не забыл — следите за давлением в шинах! Чем оно ниже, тем больше энергии затрачивается на качение. Иногда стоит накачать колеса чуть больше нормы — уменьшится относительный гистерезис резины и затраты энергии на него. Следите за состоянием тормозных механизмов и подшипников — из-за их неисправности постоянно подтормаживающее колесо внесет свою лепту в расход топлива. Проверяйте правильность углов установки колес (развал / схождения) — от них зависит не только износ шин и управляемость, но и экономичность автомобиля. В целом же расход горючего зависит от многих условий: начиная от стиля вождения и заканчивая эксплуатацией — на трассе или в городе, а также от того, насколько часто используется автомобиль, на какие расстояния на нем ездят.

Сергей Клейменов, корпоративный тренер по продукту автозапчастей MARSHALL