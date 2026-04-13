Более 131 млн рублей выделили на обновление центра Ветлуги

МАУ «Наш город» объявило открытый конкурс на проект комплексного развития исторического центра города Ветлуги в Нижегородской области. Начальная стоимость закупки составляет 131,3 млн руб., указано в карточке лота.

Фото: из презентации проекта

Проект «Город – Ветлуга – Река» стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Он затрагивает улицы Ленина, Алешкова и Бахирева.

Завершить работы требуется до 16 ноября 2026 года.

Галина Шамберина