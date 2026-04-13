«Зенит» оставил «Краснодар» на первом месте

«Зенит» не смог обыграть «Краснодар» в матче 24-го тура чемпионата России, который прошел на «Газпром Арене». Игра завершилась вничью 1:1. Отставание от основного конкурента на очко сохранилось, и теперь судьба чемпионского титула решится в оставшихся матчах, которые команды проведут на финише. В их спор вряд ли кто-то вмешается.

Во втором тайме у "Краснодара" было несколько моментов, которые могли бы вывести команду вперед

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Во втором тайме у "Краснодара" было несколько моментов, которые могли бы вывести команду вперед

«Зениту» в этой игре очень нужна была победа, потому что это был лучший шанс опередить «Краснодар», действующего чемпиона, в турнирной таблице: потом такого может не представиться. Хозяева начали матч с позиции силы и с хорошим настроем, что нечасто бывает, и, казалось, эта задача им по плечу. На 27-й минуте Вендел забил прекрасный гол, разыграв комбинацию с Луисом Энрике. Продолжай «Зенит» играть в том же духе, забей «Краснодару» еще, пока тот не очнулся,— и победа могла быть в кармане.

Но «Зенит» начал с соперником тактическую борьбу, дал ему прийти в себя, и гостям до перерыва удалось выровнять игру. План Сергея Семака, главного тренера «Зенита», как он рассказал после матча, состоял в том, чтобы заманить «быков» на свою половину поля и разить контратаками. «Краснодар» на половину поля «Зенита» пришел, вполне там освоился, а проводить «разящие» контратаки хозяева не спешили. Более того, на 69-й минуте они пропустили гол от уругвайца Лукаса Оласы, невнимательно сыграв в обороне. Если «Краснодару» разрешить играть с мячом, он обязательно будет создавать моменты у чужих ворот. В составе этой команды много классных игроков, один из них — колумбийский форвард Джон Кордоба, лучший бомбардир РПЛ с 14 голами. Именно он сделал скидку грудью на Оласу в борьбе с защитниками «Зенита», а Максим Глушенков не закрыл зону рядом с тем, кто забивал гол.

А через десять минут случился еще один ключевой момент матча. Судья Сергей Карасев, после того как его позвали к монитору ассистенты, удалил полузащитника «Зенита» Педро за фол против Эдуарда Сперцяна. Эпизод выглядит спорным, сейчас много таких. Но если такой авторитетный арбитр, как Карасев, после изучения видеоповторов все же признал Педро виновным и дал красную карточку в таком большом матче, значит, повод у него для этого был. И «Зенит», вместо того чтобы атаковать, вынужден был в последние минуты защищаться. Педро пробыл на поле восемь минут, он вышел на замену вместо Джона Джона.

В оставшееся время матча «Зенит» мог, скорее, пропустить, чем отыграться. Мяч несколько раз чудом не залетел в ворота хозяев — спасали штанга и вратарь Денис Адамов. В итоге игра завершилась 1:1, и «Краснодар» выглядел в ней чуть лучше — добыл тот результат, который ему был нужен. «Зенит» не смог победить, потому что отдал инициативу и не создал после забитого гола явных моментов. Сине-бело-голубые провели на минувшей неделе два больших матча — против «Спартака» в Кубке России и против «Краснодара», и ни в одном не были сильнее соперника. Один титул — кубковый — потерян из-за поражения в серии пенальти. Другой может быть потерян, потому что «Зенит» отстает от «Краснодара» на очко, занимая в таблице второе место, и теперь судьба чемпионского звания решится в заочном споре команд. Им осталось провести по шесть матчей. Вряд ли кто-то вмешается в их борьбу. Особенно после 24-го тура: в нем ни одна из команд первой восьмерки РПЛ не смогла выиграть, шесть матчей завершились вничью, кроме того, что был сыгран в Москве, где «Сочи» неожиданно победил ЦСКА 1:0. Еще одна игра — между «Акроном» и московским «Динамо» — пройдет сегодня. Тур уже назвали «букмекерским» — хочешь верь в это, хочешь нет.

На пресс-конференции Сергей Семак уделил больше внимания судейскому вопросу, назвав удаление Педро несправедливым. Наставника «Краснодара» Мурада Мусаева решили поддеть петербургские журналисты, спросив, почему в стартовом составе команды было всего два россиянина (Никита Кривцов и вратарь Станислав Агкацев), раз президент клуба Сергей Галицкий когда-то мечтал о том, чтобы за «Краснодар» играли 11 воспитанников. На что Мусаев ответил, что установки «на 11 воспитанников» давно нет — играют сильнейшие. И в ответ спросил у журналистов, собравшихся в пресс-центре «Газпром Арены»: «А сколько у "Зенита" было русских?» Выяснилось, что четыре: вратарь Адамов, Игорь Дивеев, Максим Глушенков и Александр Соболев. Но дело тут не в количестве легионеров на поле, а в качестве игры. В ней «Зенит» не превзошел своего главного конкурента.

Кирилл Легков