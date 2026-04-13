Мэрия Новороссийска назвала сроки завершения ремонта на улице Южной

Ремонтные работы на перекрестке проспекта Ленина и улицы Южной в Новороссийске будут проводиться до 22 июня. Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На участке дороги производят капитальный ремонт ливнеперехвата. В УЖКХ Новороссийска заявили, что мероприятия требуют бетонных работ, и для набора прочности бетона потребуется 28 дней.

Ремонт ливнеперехвата будут осуществлять в три этапа, чтобы избежать заторов на дорогах. По состоянию на 9 апреля был выполнен первый этап капитального ремонта.

