«Благоустроенная собственная территория — одно из главных преимуществ»

Собственная благоустроенная дворовая территория на первичном рынке жилой недвижимости премиум-класса предусмотрена только в 28 проектах. При этом лишь 22% премиальных домов располагают внутренними дворами площадью более 2 га, позволяющими формировать полноценную инфраструктуру для жителей. Как правило, это проекты масштабной застройки со значительным проектным объемом, а расположены они за пределами Садового кольца, в основном в Пресненском районе, в Дорогомилово и в Хамовниках, выяснили в рамках исследования специалисты компании Oion Development Inf-Gurup.

Благоустроенная собственная территория — сегодня одно из главных преимуществ современного девелоперского проекта. И это также один из наиболее распространенных запросов среди покупателей высокобюджетного жилья. Треть комплексов имеет в составе внутренний двор площадью не более половины гектара. Во многом это обусловлено расположением таких объектов в центральных локациях Москвы с высокой плотностью застройки, включая кластер Сретенки, а также Замосковоречье и Тверской район. Еще около 15% приходится на проекты с двором площадью от половины до одного гектара.

Пятая часть премиальных новостроек предлагает дворы площадью от 1 га до 1,5 га. В 11% проектов заявлена площадь до 2 га. Если площадь внутреннего двора определяет его потенциал, то наполнение показывает, как именно это пространство работает для жителей. В проектах с внутренним двором площадью более одного гектара реализуются, как правило, три ключевые функции: детская, спортивная и рекреационная. При этом рекреационные пространства предусмотрены во всех проектах без исключения.

Светлана Бардина