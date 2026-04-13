В хуторе Крутой и поселке Саркел остановили подачу воды

В Цимлянском районе временно приостановлено водоснабжение поселка Саркел и хутора Крутой. Причиной отключения стали ремонтные работы на водоводе по улице Буденного, 44 в хуторе Крутой. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в социальных сетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

По информации ответственной организации ГУП РО УРСВ, водоснабжение планируют восстановить до 15:00. Для местных жителей организован, как отмечается, подвоз.

Константин Соловьев