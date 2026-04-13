В КЧР в суд передали дело о сокрытии от налогов 76 млн рублей

В Карачаево-Черкессии генеральный директор АО «Распределительная сетевая компания» и АО «Черкесские городские электрические сети» стал фигурантом уголовного дела о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По версии следствия, с апреля 2024 года по апрель 2025 года обвиняемый имел задолженность по налогам и страховым взносам. Он скрыл доход коммерческой компании на сумму свыше 76 млн руб. Для того, чтобы не платить налоги, фигурант организовал осуществление расчетов с контрагентами в обход официальных расчетных счетов. По той же схеме он переводил деньги сотрудникам АО «РСК».

Уголовное дело направлено в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу.

Мария Хоперская