В Анапе пляж «Вита» получил положительное заключение Роспотребнадзора

Пляж детского курорта «Вита» в Анапе готов открытию в летний сезон. Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, рекреационная территория получила положительное заключение от Роспотребнадзора на основе изъятых проб грунта и воды.

Роспотребнадзор признал пляж «Вита» соответствующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, необходимым для безопасного пребывания детей. Этот пляж вошел в число тестовых участков в Витязево, где производился эксперимент по отсыпке дополнительного слоя песка.

На территории пляжа детского курорта отсыпали не менее 50 см песка. До 1 июня в Анапе должны будут отсыпать и другие пляжи, попавшие в зону мазутной ЧС.

Летом 2026 года в Анапе также планируют открыть восемь галечных пляжей, расположенных на участке от Большого Утриша до «Высокого берега». На этих пляжах пробы воды и грунта соответствуют санитарным нормам.

София Моисеенко