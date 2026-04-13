Шесть улиц Новороссийска остались без воды из-за утечки

В Новороссийске произошло аварийное отключение воды в районе села Мысхако. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Утечку зафиксировали на улице Октябрьской, 12. На период устранения порыва подачу водоснабжения приостановили в часть зоны №26. Без воды находятся улицы Мира, Октябрьская, Ударник, Лесная, Первомайская и Летняя.

По данным МУП «Водоканал», работы на сетях будут проводиться ориентировочно до 17:00. На период отключения коммунальное предприятие организует подвоз воды автоцистернами по заявкам.

