Из-за обрушения моста в Дагестане шесть сел остались без транспортного сообщения

В Дахадаевском районе Дагестана обрушился каменно-арочный мост через реку Кардукотты. ЧП произошло в воскресенье, 12 апреля, сообщили в пресс-службе минтранса республики.

Фото: Семён Старикович, Коммерсантъ

Движение автотранспорта закрыли по мосту на автодороге «Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис – Мамедкала» (подъезд к селу Кунки) на участке 8+600 километр.

Без транспортного сообщения остались села Сурсурбачи, Ицари, Худуц, Ашты, Кунки и Дирбакмахи. Специалисты прорабатывают вопрос организации объезда.

Мария Хоперская