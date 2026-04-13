Под Ростовом Великим нашли поясную накладку IX века

У села Шулец под Ростовом Великим Ярославской области археологи в ходе исследований могильника IX-XI веков нашли поясную накладку. Об этом сообщает портал Yarnews со ссылкой на музей-заповедник «Ростовский кремль».

Предмет нашли в ходе совместной экспедиции музея-заповедника и Института истории материальной культуры РАН. Накладка, предположительно изготовленная во второй половине IX века, крепилась на мужской кожаный пояс.

У найденного предмета лицевая поверхность пострадала от огня, что, по мнению ученых, указывает на ее использование в погребальном обряде с совершением кремации. Исследователи описывают орнамент на подобных накладках так: «трехлепестковый цветок на основании в виде побегов с отходящими от них листьями».

«Идентичные предметы обнаружены в погребениях волжских булгар, марийцев, а также в Венгрии, Швеции. Похожие по стилю накладки находят в Западной Сибири и на Южном Урале. В округе Ростова (а возможно и на территории Северо-Восточной Руси) такая накладка встречена впервые»,— подчеркнули в музее-заповеднике.

Ранее археологи нашли у села Шулец мерянский топор X века.

