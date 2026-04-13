В аэропорту Магнитогорска появятся дополнительные авиарейсы в Москву

Между Магнитогорском и Москвой появятся новые авиарейсы с 26 апреля. Их будет обслуживать авиакомпания «Азимут», сообщает пресс-служба министерства транспорта Челябинской области.

Так, из Магнитогорска в московский аэропорт Внуково самолеты будут летать по понедельникам и воскресеньям в 7:00, а также по вторникам — в 7:40.

Авиарейсы из столицы на Южный Урал организуют также по понедельникам и воскресеньям в 00:20, а по вторникам — в 2:20.

Полетная программа рассчитана до 20 октября.

По данным онлайн-табло аэропорта Магнитогорска, сейчас прямое авиасообщение с Москвой ежедневно обеспечивает только одна компания — «Аэрофлот».

