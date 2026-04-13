Ставрополь вошел в топ-20 городов РФ по доходности инвестиций в жилье

Рейтинг РИА Новости выявил привлекательность Ставрополя для инвесторов в недвижимость. Город занял 16-е место среди российских региональных центров по средней реальной доходности за 2023–2025 годы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Этот показатель с учетом сдачи в аренду достиг 11,6% годовых после вычета инфляции и налогов, а без аренды составил 6,5%. Эксперты объясняют успех ростом цен на жилье: квадратный метр на вторичке подорожал на 45–50% за три года из-за притока мигрантов, развития инфраструктуры и дефицита предложения. В Ставропольском крае построили 1,2 млн кв. м жилья в 2025 году, но спрос превысил предложение на 15%, что подстегнуло рынок.

На Кавказе Ставрополь выделяется на фоне соседей. Средняя доходность по региону с учетом аренды — 9%, без нее — 3,6%. Элиста лидирует в ЮФО с 13% (8,3% без аренды), в СКФО выделяются Ставрополь и Черкесск с 11,3% (6,7% без аренды). Махачкала показывает 10,4% (4,6%), Магас — 9,9% (3,5%), Грозный — 9,6% (3%). Арендные ставки в Ставрополе выросли на 12% в 2025 году — средняя цена однокомнатной квартиры достигла 25 тыс. руб. в месяц, обеспечивая стабильный пассивный доход.

Ростов-на-Дону фиксирует 6,9% с учетом аренды и 2,8% без нее, Краснодар — 6% и 1,4% соответственно. Москва и Южно-Сахалинск замыкают общий рейтинг с менее 3%, а лидеры вроде Норильска и Горно-Алтайска дают свыше 20% за счет резкого роста цен. В 2025 году Ставрополь поднялся в рейтинге, обогнав 63 города из 79, хотя в апреле эксперты прогнозировали 5,8%.

Инвесторы выбирают Ставрополь за баланс риска и прибыли. Рынок аренды расширился на 14% в II квартале 2025 года, а средняя цена кв. м аренды упала до 571 руб. в декабре благодаря конкуренции. Экономисты прогнозируют сохранение 10–12% доходности в 2026 году при инфляции 7–8%. Жители края активно вкладывают: объем сделок вырос на 22% за год, а ипотека под 12% годовых стимулирует покупки. Этот рейтинг подчеркивает Ставрополь как точку роста на Кавказе, где жилье приносит больше, чем депозиты в 8–9%.

Станислав Маслаков