Ростовская область получит более 167 млн рублей на цифровизацию медицины

Ростовская область вошла в число регионов, среди которых распределят 10 млрд руб. субсидии на цифровизацию медицины. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.

Донской регион, согласно документу, получит федеральную поддержку в более 167 млн руб. Средства предназначаются для обеспечения взаимодействия медицинских информационных систем организаций с госинформсистемой обязательного медицинского страхования, системы государственного здравоохранения.

Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко отметила, что для Ростовской области приоритетным направлением реализации субсидии станет внедрение электронного документооборота с использованием искусственного интеллекта, а также развитие сервисов в личном кабинете Госуслуг.

Константин Соловьев