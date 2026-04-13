Ростовская область получит более 167 млн рублей на цифровизацию медицины
Ростовская область вошла в число регионов, среди которых распределят 10 млрд руб. субсидии на цифровизацию медицины. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.
Донской регион, согласно документу, получит федеральную поддержку в более 167 млн руб. Средства предназначаются для обеспечения взаимодействия медицинских информационных систем организаций с госинформсистемой обязательного медицинского страхования, системы государственного здравоохранения.
Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко отметила, что для Ростовской области приоритетным направлением реализации субсидии станет внедрение электронного документооборота с использованием искусственного интеллекта, а также развитие сервисов в личном кабинете Госуслуг.