В Курганской области изменится расписание электричек из-за ремонта путей

Пять пригородных поездов в Курганской области изменят расписание. Причиной стали ремонтные работы на перегоне Токуши — Ганькино, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

По данным ЮУЖД, пригородный поезд №7336 Шумиха — Курган будет отправляться 21 и 22 апреля позже на 32 минуты — в 17:59, и соответственно пребывать в место назначения на 42 минуты позже — в 20:32. Аналогичные изменения коснутся еще одного поезда направлением Шумиха — Курган №7310. Со станции отправления 20, 21 и 22 апреля он начнет отъезжать в 19:38, что на шесть минут позже, чем раньше. Прибытие в Курган планируется в 21:31.

Из Кургана в Шумиху 28 и 29 апреля пригородный поезд №7333 начнет отправление в 7:02, а приедет на станцию назначения в 9:25.

В Горбуново со станции Курган электричка №7306 отправится 28 апреля в 14:50 — раньше на четыре минуты.

Из-за ремонта на десять минут позже 28 апреля также отправится поезд №7370 Макушино — Курган. Время выезда — 16:36.

По данным ЮУЖД, изменения коснутся пригородного поезда, соединяющего Шумиху с Челябинском. Из Курганской области 21, 22, 28 и 29 апреля он будет отправляться в 9:54 и прибывать в место назначения в 11:33.

Ольга Воробьева