Пострадавшим на «Нижнекамскнефтехиме» выплатили компенсации
Компания СИБУР выплатила компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате происшествия на «Нижнекамскнефтехиме». Об этом на деловом понедельнике сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
По его словам, в городе также завершили восстановление поврежденных окон и балконов в жилых домах.
В прошлую пятницу господин Беляев сообщил, что СИБУР премирует медицинских работников, которые оказывали помощь пострадавшим.
Ранее сообщалось, что госпитализированным выплатят по 3 млн руб., а также компенсируют расходы, связанные с предстоящей реабилитацией. Родственникам погибших выплатят по 10 млн руб., а также покроют расходы на организацию похорон.
Взрыв и пожар на предприятии произошли 31 марта из-за технологического сбоя. В результате погибли 12 человек, включая одного пожарного. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.