На Ставрополье стартовал второй сезон конкурса стартаппроектов «Бизнес Баттл»

На Ставрополье стартовал второй сезон конкурса бизнесидей «Бизнес Баттл» для предпринимателей, который в 2026 году продолжит работу при поддержке Русской медиагруппы «Западная пресса», ВТБ и партнеров проекта, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и Правительства СК.

Организаторы рассчитывает собрать более сотни заявок от начинающих и действующих предпринимателей региона, как это уже удалось сделать в первом сезоне конкурса в 2025 году. Конкурс направлен на поддержку малого и среднего бизнеса, поиск перспективных стартапов и популяризацию предпринимательства в крае, а также на формирование устойчивой предпринимательской среды с точки зрения региональных властей и федеральных партнеров.

По данным ВТБ и региональных органов власти, первый сезон «Бизнес Баттла» на Ставрополье показал более сотни заявок и десятки проектов, часть из которых вышла на стадию структурированного бизнесплана и получила экспертную проработку.

Режим работы конкурса во втором сезоне сохраняет обучающий формат: участники проходят отбор, затем в течение нескольких этапов участвуют в очных тренингах и защитах, где под руководством опытных наставников учатся анализировать рынок, строить маркетинговые стратегии, разрабатывать бизнеспланы и финансовые модели. В первый сезон проект стартовал в апреле 2025 года, заявки принимали до конца мая, а очные этапы проходили в июне–августе; тогда, как сообщали региональные СМИ, на первом очном этапе защитили проекты порядка 20 конкурсантов, затем по итогам второго этапа в проекте оставили 10 финалистов. Второй сезон в 2026 году стартует с 13 апреля и продлится до 20 мая включительно, подать заявку можно на сайте бизнесбаттл.рф.

В качестве наставников команд выступают известные региональные и федеральные предприниматели: управляющий ВТБ в СКФО, вицепрезидент банка Александр Дыренко, сооснователь ГК «Снэкмания» Евгений Осиновский, основатель digitalагентства WEBELEMENT и турфирмы Kurort26.ru Виктор Жуков, основатель и гендиректор ООО «МедАКс групп» Хаим Маскильд, а также CEO компании Bossa Nova Сергей Мотышен.

Финальная часть конкурса включает раздачу призов от спонсоров и партнеров. Официальные источники в 2025 году указывали, что победитель «Бизнес Баттл» получает 2 млн руб. от ВТБ на развитие проекта, обладатель второго места – бесплатное обучение по программе MBA «Устойчивое развитие бизнеса» от СанктПетербургского государственного экономического университета, третье место оценивается в 1 млн руб. от Правительства Ставропольского края. За четвертое и пятое места предусмотрены денежные призы 200 тыс. и 100 тыс. руб. от агрохолдинга «АСБ», который уже не первый год участвует в региональных проектах по поддержке предпринимательства и инвестиций в АПК.

Станислав Маслаков