Жителя Махачкалы приговорили к шести годам колонии за оправдание терактов

Южный окружной военный суд (Ростова-на-Дону) вынес приговор по делу жителя Махачкалы Асхаба Магомаева, обвиняемого в экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Доказано, что в сентябре 2022 года Магомаев разместил в открытом доступе комментарий к новости о сотрудниках российской полиции. В этом сообщении он призывал к применению насилия против представителей власти. Кроме того, в феврале 2024 года подсудимый опубликовал комментарий к материалу о разрушительных последствиях ракетных ударов украинских вооруженных сил по Белгороду. В этом высказывании, как определила экспертиза, содержалось оправдание терроризма. В марте 2024 года Магомаев прокомментировал новость об участии 14 уроженцев и жителей Дагестана в боевых действиях против России в составе украинских вооруженных сил. В комментарии он одобрительно отозвался о деятельности этих людей.

Приговором военного суда фигуранту назначено шесть лет колонии общего режима.

Константин Соловьев