На Ставрополье 21 апреля будет нерабочим днем из-за Радоницы

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров напомнил жителям о предстоящем выходном 21 апреля — дне Радоницы, когда православные поминают усопших.

Этот вторник станет нерабочим по краевому закону №60-КЗ от 23 июня 2016 года, который Дума края приняла 16 июня того же года и продлила до 2049 года. Закон фиксирует точные даты Радоницы ежегодно: в 2026 году праздник приходится на 21 апреля — девятый день после Пасхи, отмеченной 12 апреля.

Владимир Владимиров подчеркнул древние традиции поминовения: люди посещают храмы, могилы родных, наводят порядок на мемориалах и встречаются с родственниками. Губернатор поручил министерству ЖКХ подготовить инфраструктуру у кладбищ, дорожному ведомству наладить транспорт, а органам правопорядка обеспечить безопасность. Такие меры повторяют практику прошлых лет: в 2025 году Радоница пришлась на 29 апреля, в 2024-м — на 14 мая, и каждый раз власти организовывали порядок без происшествий.

Радоница возникла как «радостное» поминовение усопших — Пасха для умерших, когда церковь делится вестью о Воскресении. В Ставропольском крае статус праздника ввели в 2017 году для сохранения духовной культуры, опираясь на федеральный закон №125-ФЗ о свободе совести. При совпадении с выходным перенос не предусмотрен — это уточнили поправками от 4 марта 2022 года.

Похожие меры ввели в соседях: Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Адыгея и другие регионы тоже сделали 21 апреля праздником.

